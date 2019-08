Lily Allen zonder pardon gedumpt door platenlabel TDS

22 augustus 2019

15u07

Bron: ANP 0 Muziek Hoewel Lily Allens (34) vierde studioalbum ‘No Shame’, dat vorig jaar uitkwam, goede recensies kreeg, is haar platenmaatschappij niet onder de indruk van de verkoop. Muzieklabel Parlophone heeft daarom besloten met de Britse zangeres te breken, zeggen insiders in The Sun.

“Het zat er al langer aan te komen nadat haar laatste twee platen de plank een beetje hadden misgeslagen”, aldus een ingewijde. “Haar laatste album verkocht amper en de singles bereikten de hitlijsten niet. Het was een beetje onvermijdelijk.”

Zowel de manager van de 34-jarige Lily als de platenmaatschappij wilde niet reageren op het nieuws. De zangeres leek op Twitter wel te hinten op het gerucht door meerdere screenshots van goede recensies op haar laatste album te delen.

Lily brak in 2006 door met haar hit ‘Smile’ van haar debuutplaat ‘Alright, Still’. Later scoorde ze ook met nummers als ‘Fuck You’ (2009), 'Not Fair' (2009) en ‘Hard Out Here’ (2013).