Liliane Saint-Pierre wordt 70: geniet nog eens mee van 'Soldiers of Love'

18 december 2018



Vandaag wordt zangeres Liliane Saint-Pierre - echte naam Liliane Louise Keuninckx - 70 jaar oud. Tijd om haar grootste hit ‘Soldiers of Love’ nog eens boven te halen, denken wij dan. Met dat nummer trok ze in 1987 naar het Eurovisiesongfestival in Brussel. Ze eindigde op de elfde plaats en haalde in Vlaanderen een gouden plaat met de song. Zing gerust mee!