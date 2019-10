Lil Nas X behaalt diamant met ‘Old Town Road’: 10 miljoen exemplaren verkocht Redactie

23 oktober 2019

15u00

Bron: ANP 0 Muziek Het nummer ‘Old Town Road’ van rapper Lil Nas X heeft in de Verenigde Staten een diamanten status bereikt, meldt Billboard. De track heeft die bijzondere mijlpaal bovendien als snelste ooit behaald.

Om een diamanten status te krijgen moeten er meer dan tien miljoen fysieke of gedownloade exemplaren van een nummer verkocht zijn. Dat moet gecontroleerd zijn door de Recording Industry Association of America (RIAA), die de erkenning daarna officieel bevestigt.

In mei beloofde de rapper zijn volgers op Twitter nog dat hij hen allemaal een exemplaar van de Disney-serie ‘Phineas & Ferb’ op Blu Ray cadeau zou doen als Old Town Road de status van diamant zou behalen. Of hij zich aan zijn belofte gaat houden, is nog maar de vraag.