Lil' Kleine laat zijn geld rollen: "De boetes liepen op tot 5.000 euro per maand" DBJ

26 juli 2018

17u00

Bron: Humo 0 Muziek De Nederlandse rapper Lil' Kleine is ook in ons land ongezien populair. In het weekblad Humo zegt hij dat hij veel verdient, maar dat er een aanzienlijk deel ook naar boetes gaat. Uitpakken met zijn rijkdom hoort er ook bij: " Het is juist heel inspirerend als een held laat zien hoe rijk hij is."

"Ik verdien 150.000 euro per maand", geeft rapper Lil' Kleine toe in het weekblad Humo. "Waarom zou ik daar geheimzinnig over doen? Ik werk hard en betaal mijn belastingen. Mijn administratie is zo keurig als wat! Bovendien zet ik het meeste opzij." De Amsterdamse rapper krijgt wel geregeld te maken met boetes, voornamelijk voor te hoge snelheden met de wagen en fout parkeren. "Ik werk er nu aan, maar het liep de spuigaten uit. Tot 4.000 en 5.000 euro per maand, maar ik heb tegenwoordig handige apps op mijn telefoon waardoor het er minder zijn." Het doel van zanger van 'Drank en Drugs' is om in de 'Quote 500' te geraken, dat is een lijst waar elk jaar de 500 rijkste Nederlanders op staan. "Ik wil de eerste rapper worden die op de lijst staat", zegt hij daarover.

Jorik Scholten, zoals Lil' Kleine echt heet, pakt geregeld uit met zijn rijkdom. Zo veroorzaakte hij een hetse door op sociale media een video te plaatsen waarin hij briefjes van 500 euro uit de bankautomaat haalt om die vervolgens te verbranden en te verscheuren. Toch steekt zijn gedrag de ogen van zijn volgers niet uit. "Het is juist heel inspirerend als een held laat zien hoe rijk hij is. Ik ben een beetje Amerikaans op die manier. Als ik een Ferrari koop, dan zet ik die toch gewoon op Instagram? Moet ik daar dan bescheiden over doen?"

Lees het hele artikel hier.