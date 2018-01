Like Mike gaat solo Jolien Boeckx

25 januari 2018

05u00 0 Muziek Geen paniek. Dimitri Vegas & Like Mike blijven bestaan. Maar Michael wil de fans een gratis extraatje geven: nummers die meer emotie en minder explosie bevatten dan hun gekend repertoire. Én, die hij zelf zingt. “Ik hou er gewoon van om creatief te zijn en ik moet dat ei kwijt.” Vandaag dropt hij het eerste, met de goedkeuring van broerlief.

Like Mike is een levende hitmachine. Bijna dagelijks zit hij tot twaalf uur – als het kon zelfs nòg meer - in zijn muziekstudio en maakt hij een nieuw nummer. Met na meer dan tien jaar letterlijk een overload aan muziek. “De meeste nummers brengen we uit onder Dimitri Vegas & Like Mike, waarvoor ik ze maak. Maar andere worden even opzij geschoven, blijven liggen en worden soms vergeten omdat ik er zoveel nieuwe schrijf. Van de laatste drie jaar heb ik qua afgewerkte nummers zeker zo’n drie volledige albums liggen. Nummers waar ik allemaal werk en gevoel in gestoken heb. Als ik daar dan aan terugdenk, vind ik het zonde dat er niks mee gebeurt”, vertelt Michael Thivaios. Waarom ze niet als extraatje aan de fans geven, dacht hij. En zo doet hij dat vanaf nu ook.

Cadeautje

‘Memories’ is het eerste dat hij uitbrengt. Een gratis zelfs, een echt cadeautje. “We zullen zien hoe alles loopt, maar voorlopig gaan we die nummers gratis houden, ja. Met Dimitri Vegas & Like Mike hebben we dat ook al wel ’s een keertje gedaan. En ook, omdat we zoveel nummers uitbrengen, kan het voor de fans misschien verwarrend worden als er daartussen dan ook nog van mij bijkomen.”

‘Memories’ is geen kopie van de gekende Dimi & Mike sound. De vocals zijn volledig van Michaelf zelf, er zit meer tekst in, het is rustiger en emotioneler. “Dit is iets dat je in de auto kan opzetten. Zo eentje dat je wilt horen als je rustig aan het zwembad ligt. Heel relax", vindt Like Mike zelf. Oordeel zelf en beluister het hier.