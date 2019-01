Liefst vier presentatoren en acht optredens dit jaar op de MIA’s: Peter Van de Veire krijgt hulp van Otto-Jan Ham, Siska Schoeters én Brahim DBJ

25 januari 2019

06u00 0 Muziek Peter Van de Veire, Otto-Jan Ham, Siska Schoeters en Brahim presenteren de dertiende editie van de MIA’s of de Music Industry Awards. Onder meer Angèle, Niels Destadsbader, Regi en Hooverphonic zullen er optreden.

De show van ‘s lands belangrijkste muziekprijzen worden dit jaar door vier presentatoren gepresenteerd. Peter Van de Veire neemt net als de voorbije vier jaar de liveshow voor zijn rekening, Otto-Jan Ham ontfermt zich over de Sector Awards en Siska Schoeters en Brahim brengen verslag uit vanop de rode loper.

“Ik ben enorm vereerd, altijd weer”, zegt Peter Van de Veire. “Als je zo’n wonderlijke show voor de vijfde keer mag presenteren, kan je alleen maar content zijn dat je voor Eén mag werken. Zo kan je Vlaanderen laten zien dat het hier nog altijd barst van het talent. Ik kijk ook zeer hard uit naar het steekspel tussen La Reine Angèle en Koning Niels Destadsbader. Een royale avond. Als ik de MIA’s niet mocht presenteren, ik zou kijken.”

Otto-Jan Ham leidt de Sector Awards in goede banen. In die speciale tak van de MIA’s worden prijzen uitgedeeld in vijf categorieën: ‘Artwork’, ‘Auteur/Componist’, ‘Live act’, ‘Muzikant’ en ‘Videoclip’. De Sector Lifetime Achievement Award, die daar ook wordt overhandigd, gaat dit jaar naar het platenlabel [PIAS].

Optredens

Ook de line-up voor de liveshow van de MIA’s is rond. Acht genomineerde artiesten en bands zullen het beste van zichzelf geven op het podium: Angèle, Blackwave, BLØF & Geike Arnaert, Hooverphonic, Niels Destadsbader, Tamino, The Scabs en Regi brengen hun grootste hits van het voorbije jaar. Regi zal Milo Meskens, OT en Jake Reese meenemen als special guests.

Angèle en Niels Destadsbader maken het meeste kans om de grote winnaar van de avond te worden. De twee hebben allebei maar liefst zeven nominaties op hun naam. Tamino volgt in het rijtje met vijf nominaties.

De MIA’s worden op donderdag 7 februari uitgereikt vanuit Paleis 12 in Brussel. De show zal live te zien zijn op Eén.