Liedteksten van Elton John onder de hamer MVO

03 oktober 2018

10u35

Bron: ANP 0 Muziek De originele geschreven liedteksten van een groot aantal megahits van Elton John gaan onder de hamer. De tekstschrijver die jarenlang met Elton John heeft samengewerkt schoont zijn archieven op.

De teksten van onder meer 'Candle in the Wind', 'Rocket Man' en 'I'm Still Standing' worden in november geveild in Julien's Auctions in New York. De verwachting is dat de velletjes met daarop de tekst van 'Candle in the Wind', het nummer dat Elton John zong op de begrafenis van prinses Diana, het meest geld gaat opbrengen.

Het lied werd na de begrafenis van Diana een van de grootste hits aller tijden. Er werden meer dan 33 miljoen exemplaren van verkocht; in Nederland behaalde het lied zeven maal platina. Elton John zong het nummer na de begrafenis van zijn goede vriendin nooit meer in het openbaar.

Diana overleed eind augustus 1997 door een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs. Een deel van de opbrengsten van de veiling gaat naar de Aids Foundation van Elton John.