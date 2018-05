Lichaam gevonden in zoektocht naar Frightened Rabbit-frontman mvdb

11 mei 2018

13u12

Bron: Belga 0 Muziek De politie heeft een lichaam gevonden in de zoektocht naar Scott Hutchison, de frontman van de Schotse indieband Frightened Rabbit. In de nacht van dinsdag op woensdag werd de 36-jarige zanger voor het laatst gezien.

"De politie kan bevestigen dat donderdagavond, omstreeks 20.30 uur, het lichaam van een man werd gevonden bij Port Edgar, vlak bij South Queensferry", aldus de Schotse politie in een verklaring.

"Er moet nog een formele identificatie gebeuren, maar de familie van de vermiste man is op de hoogte", aldus nog de politie, die eraan toevoegde dat de familie van Hutchison vraagt om privacy.

De zanger werd voor het laatst gezien in een hotel in South Queensferry, bij Edinburgh. Woensdag schreef hij nog een verontrustend bericht op Twitter: "Ik ben weg nu. Bedankt." En op dinsdag nog riep hij zijn volgers op "goed te zijn tegen iedereen van wie je houdt".

Zijn broer en bandlid Grant Hutchison zei eerder al dat de zanger in "labiele toestand" is, en dat de groep "ongelooflijk bezorgd" is. De broers-Hutchison startten Frightened Rabbit op in 2003. De band bracht al vijf studioalbums uit en is bekend van singles als 'The Woodpile', 'Get Out' en 'Swim until you can't see land'.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.