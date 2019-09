Liam Payne had een bloedhekel aan One Direction-collega Louis Tomlinson KDL

Liam Payne (26) en Louis Tomlinson (27) hadden een hekel aan elkaar toen One Direction in 2010 werd gevormd. Dat onthulde Liam in de Britse radioshow 'Hits Radio Breakfast'.

“Hij wilde de leider zijn en ik wilde dat ook zijn”, vertelt Payne, die 17 jaar oud was toen One Direction uit de grond gestampt werd. “Dus in eerste instantie konden we helemaal niet met elkaar opschieten. We hadden een bloedhekel aan elkaar. Dat was zo grappig. En we wisten het goed te verbergen.”

Tegenwoordig zijn de zangers de beste vrienden. De vriendschap met Harry Styles, een van hun andere One Direction-collega’s, staat daarentegen op een laag pitje. “Ik heb Harry al een tijdje niet gezien en niets van hem gehoord. En dat is prima. Iedereen heeft af en toe ruimte nodig.”

Toch hoopt Liam op een reünie van de band. “Of ik weer samen wil komen? Ja, zeker weten. Ik zie geen reden waarom dat niet zou kunnen, maar als hij dat niet ziet zitten is dat aan hem.” De kans op een reünie is echter klein. Harry gaf eerder aan daar geen zin in te hebben.