Liam Payne: "Cheryl en ik hebben problemen"

22 maart 2018

09u05

Bron: ANP 0 Muziek De geruchtenmachine over hun 'in slecht weer verkerende' relatie maakte de afgelopen maanden overuren, maar nu heeft Liam Payne zelf een boekje open gedaan over wat er werkelijk speelt tussen hem en zijn vriendin Cheryl. Het voormalig One Direction-lid deed opvallende uitspraken in een interview met ES Magazine.

Liam en Cheryl verschenen weliswaar samen op de rode loper bij de Brit Awards vorige maand, maar daarmee deden ze de geruchten rondom hun relatie niet verstommen. Sterker nog; de twee zouden volgens de media een act opvoeren ter promotie van Liams nieuwe album. Volgens Liam steekt het verhaal anders in elkaar: "Ja, natuurlijk hebben we zo onze problemen. Ik ga niet zeggen dat alles perfect is, want in een relatie ga je nou eenmaal door moeilijke periodes heen. Maar daar gaan we doorheen als familie en dat is voor mij het meest belangrijk."

De zanger vervolgt: "Als ik de bladen moet geloven, zijn we de ene week getrouwd en de volgende week alweer gescheiden. Daar hechten we dus niet zoveel waarde aan. En wat betreft onze meningsverschillen: is er een relatie ter wereld die niet door een dergelijke periode heengaat? Het gaat erom of je het uiteindelijk samen redt, op welke manier dan ook."