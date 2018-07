Liam Gallagher stelt concert in Vorst Nationaal uit DBJ

12 juli 2018

10u57 0 Muziek Voormalig lid van Oasis, Liam Gallagher (45), heeft laten weten dat zijn concert van woensdag 21 november in het Brusselse Vorst Nationaal niet doorgaat. Wanneer het concert dan wel doorgaat is nog niet bekend.

Naar aanleiding van een wijziging in de opnameplanning van Liam, ziet de Brit zich genoodzaakt om zijn Europese tournee in november 2018 uit te stellen. Een nieuwe datum voor het Brusselse concert zal binnenkort aangekondigd worden.

Concertorganisator Live Nation laat weten dat de ticketverkoop is stopgezet en opnieuw zal starten zodra een nieuwe datum bevestigd is. Reeds verkochte tickets blijven geldig voor de nieuwe concertdatum en tickethouders zullen gecontacteerd worden zodra de nieuwe datum bekend is.

Dat de ene helft van Oasis ontzettend populair is in ons land, bewees zijn uitverkochte show van 7 maart in de AB. Afgelopen weekend scoorde zijn broer Noel ook al zijn concert op Rock Werchter.