Liam Gallagher schrijft lied voor vervreemde dochter Molly SD

10 juni 2019

16u19

Bron: NME 0 Muziek Op ‘Why Me? Why Not’, het nieuwe soloalbum van Liam Gallagher (46) staat een nummer dat de Brit speciaal voor zijn dochter Molly (22) schreef. Dat is bijzonder, want hij had ruim twintig jaar lang geen contact met haar en ontmoette haar pas vorig jaar een eerste keer.

De 22-jarige Molly is de dochter van Liam Gallagher en Lisa Moorish, met wie de zanger in 1997 een affaire had. De oud-Oasis-zanger was toen getrouwd met Patsy Kensit, met wie hij een zoon kreeg. Pas in 2018 ontmoette hij zijn dochter voor het eerst. De twee hebben sindsdien een goede band opgebouwd, die ook te zien is in zijn nieuwe documentaire ‘As It Was’.

Maar nu is er dus ook dat liedje voor Molly. Op Radio X vertelt Gallagher: “Er is een liedje dat ik geschreven heb voor mijn dochter Molly. Het heet: ‘Now That I’ve Found You’. Niet dat ze verloren was of dat ze door de Taliban gekidnapt was, of zoiets. Maar het heeft zo'n ‘nu dat je weer in mijn leven bent’-vibe. Het is cool. Het is leuk.”

(Op de foto zie je Liam met zijn zonen Gene en Lennon en dochter Molly.)

Een foto die is geplaatst door Liam Gallagher (@liamgallagher) op 23 mei 2018 om 19:48 CEST