Exclusief voor abonnees Lewis Capaldi grote winnaar van de Brit Awards : “Ik ben de mannelijke Adele, maar dan zonder talent” SDE

19 februari 2020

09u00 1 Muziek Dinsdagavond kroonde Lewis Capaldi (23) zich tot de Dinsdagavond kroonde Lewis Capaldi (23) zich tot de grote overwinnaar van de Brit Awards , met onder meer de prijs voor ‘nummer van het jaar' voor ‘Someone You Loved’. Hij fleurde de show op met zijn ongemakkelijke grapjes, maar wie is de sympathieke Brit eigenlijk?

Het moet gezegd worden: Lewis Capaldi heeft een geweldig jaar achter de rug. Nog maar 23 is hij, en toch slaagde hij al waar veel artiesten alleen maar van kunnen dromen. Zijn monsterhit ‘Someone You Loved’ bleef zeven weken op de eerste plaats in de Britse hitlijsten staan en was de best verkopende single van het jaar. Het nummer behaalde platina in Europa en Amerika en stond ook bij ons maar liefst 48 weken in de Ultratop. Daarmee is hij de eerste artiest sinds 1993 - toen Freddie Mercury en z’n ‘Living on My Own’ de eerste plek inpikten - die de grootste hit van het jaar scoort zonder ooit op één te staan in de wekelijkse ranglijst. Zijn debuutalbum ‘Divinely Uninspired to a Hellish Extent' werd bij uitbreiding het snelst verkopende debuutalbum van een Britse artiest in de afgelopen acht jaar. En dinsdagavond wist Lewis twee van de vier nominaties te verzilveren op de prestigieuze BRIT Awards.

