Level Six, de partyband van Jo Hens, blaast zes kaarsjes uit IDR

14 november 2018

22u44 0 Muziek Level Six, de partyband van ‘Familie’-acteur Jo Hens en zangeres Katerine Avgoustakis, staat zes jaar op de planken. Dat vieren ze met een tournee doorheen heel Vlaanderen, die gisterenavond werd afgetrapt met een exclusieve showcase in de AED-studio’s in Lint. Verschillende hits passeerden de revue en ook Laura Tesoro, die vroeger nog bij de band zong, kwam langs voor een kort gastoptreden. Dat kon natuurlijk op belangstelling rekenen van Bekend Vlaanderen.

Luc Caals en kleindochter Jana. “Ik ben fan van Jo Hens, dus ik wilde hier graag bijzijn”, aldus Jana.

‘Familie’-actrice Margot Hallemans met vriendinnen Silke en Louise.

Voormalig ‘The Voice’-kandidate Silke Mastbooms en haar vriend, muzikant Tom Lodewyckx.

Tom Dice en z’n vriendin Kato.

Ex-’Star Academy’-deelnemer Kristof Goffin en mama Christel. “Ik ken Katerine uit de periode dat we samen deelnamen aan het programma, dus uiteraard wilde ik dit niet missen.”

Ook zangeres Noa Neal kwam samen met haar mama feesten op de partydeuntjes van Level Six. “Ik zag hen al meermaals aan het werk en weet dat het altijd ambiance is op het podium.”

DJ Hanz - die we nog kennen van ‘Big Brother’ - had er heel veel zin in.