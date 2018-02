Legendarische crooner Vic Damone overleden SVM

12 februari 2018

18u22

De Amerikaanse zanger Vic Damone is gisteren op 89-jarige leeftijd in Miami Beach overleden. Dat melden Amerikaanse media.

De crooner scoorde tientallen hits, waaronder 'You're breaking my heart', 'On the street where you live' en 'My heart cries for you'. Dat hij met zijn jongensachtige uiterlijk menig meisjeshart harder deed slaan, legde hem geen windeieren. Uiteindelijk trouwde hij ook vijf keer.

Damone inspireeerde zich op nog grotere iconen als Perry Como en Frank Sinatra. Ole Blue Eyes bestempelde hem ooit als de man met "de beste longen in de business". Andere overeenkomst met Sinatra: ook Damone had banden met de georganiseerde maffia. De legende wil dat zijn leven ooit aan een zijden draadje hing, maar dat maffiabaas Frank Costello in zijn voordeel optrad.

Covers

Damone nam in totaal meer dan 2.000 liedjes op. Hij bracht ook coverversies van andere nummers, waaronder 'Let's face the music and dance' van Irving Berlin. Damones filmcarrière oogde een stuk magerder, al trad hij op in twee bekende musicals: 'Hit the Deck' en 'Kismet'.

Op televisie presenteerde hij twee jaar lang de naar hem genoemde Vic Damone Show. Hij had ook jarenlang een talkshow op de radio. Toen daar in de late jaren zestig een einde aan kwam, werd hij een publiekstrekker met shows in Las Vegas.