Legendarische Bee Gees krijgen eigen musical

Bee Gees-zangers Maurice, Robin en Barry in 1998. EPA

De iconische Bee Gees worden het onderwerp van een musical. Het bijzondere leven van de tweelingbroers Robin en Maurice en hun oudere broer Barry Gibb, die samen de iconische popgroep vormden, zal de rode draad in het verhaal zijn.

'Universal Pictures' kondigde trots aan dat het een deal heeft gesloten met Barry, het enige nog levende lid van het trio, en de erfgenamen van Robin en Maurice Gibb. Barry zal ook nauw worden betrokken bij de productie.

"Geweldige kans"

"Dit is een geweldige kans voor onze familie", zegt hij. "Het wordt een nieuw avontuur voor ons en we krijgen nu de kans om eindelijk het echte verhaal te vertellen. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Gibb was in 2001 voor het laatst te horen, toen de groep met ‘This is Where it Came’ in hun laatste plaat uitbrachten. In 2003 overleed broer Maurice Gibb aan darmproblemen en in 2012 stierf zijn tweelingbroer Robin aan de gevolgen van kanker. De Bee Gees waren decennialang wereldwijd een van de best verkochte artiesten. In de jaren zestig en zeventig scoorde het trio de ene hit na de andere.

getty Bee Gees.

Getty Images Pop vocal trio the Bee Gees performing at the Music for UNICEF Concert at the United Nations General Assembly in New York City, January 1979. Left to right: Maurice (1949 - 2003), Barry, and Robin Gibb. (Photo by Michael Putland/Getty Images)