Lefto stopt na 20 jaar met radioshow op Studio Brussel: “Ik had lang geleden al moeten vertrekken” SDE

24 juni 2020

11u32

Bron: Red Bull Elektropedia 0 Muziek Meer dan twintig jaar lang was Lefto (44) - echte naam Stéphane Lallemand - een vaste waarde op Studio Brussel. Nu is het tijd voor verandering. Dat vertelt hij aan Red Bull Elektropedia.

In 1999 begon het programma ‘The Hop’ op Studio Brussel. De show, gepresenteerd door Lefto, beloofde z'n luisteraars een trip door de wondere wereld van de hiphop. Later - toen de presentator het gevoel had dat de gouden jaren van de rapmuziek voorbij waren - werd dat gewoon ‘Lefto’. “We kregen carte blanche", vertelt hij aan Red Bull Elektropedia. “Alles was mogelijk: van house over bossa nova tot jazz en rap en alles daartussen. Op het einde kreeg je een show die 100% Lefto was, zonder beperkingen. Daar wil ik Studio Brussel voor bedanken, want dat was toen niet evident. Nu eigenlijk nog steeds niet."

De beslissing om z’n speeltuin bij Studio Brussel achter zich te laten, is al lang in de maak, zegt Lefto, en heeft verschillende redenen. “Er waren een paar teleurstellingen. Naar mijn mening had het radiostation meer aandacht kunnen geven aan de weekendshows”, klinkt het. “En ten tweede heb ik het gevoel dat de oorspronkelijke ziel van het radiostation verdwenen is. Ik ben erg serieus wat muziek, cultuur en geschiedenis betreft. Het werd te moeilijk voor me om binnen die nieuwe identiteit te werken." Ook het vertrek van radioshow ‘Duyster’ droeg bij aan de beslissing. “We werden verplaatst naar het tijdvak op zondag, om tien uur ’s avonds. Dat betekende minder luisteraars, minder interactiviteit en minder ‘exposure’ in het algemeen. En tot slot werd het steeds moeilijker om ons te ontwikkelen", zegt Lefto. “We deden vroeger live-sessies met artiesten, maar dat werd onmogelijk vanwege budgettaire redenen. Dat gaf ons weinig ruimte om er iets speciaals van te maken voor de luisteraar.”

“Ik had lang geleden al moeten vertrekken", besluit hij. “Maar ik nam altijd aan dat verandering mogelijk was.” Toch is Lefto niet van plan om op z'n lauweren te gaan rusten. “Ik ga nooit stoppen met radio maken", klinkt het. “Muziek promoten blijft mijn belangrijkste doel, meer nog dan live spelen (hij is ook dj, red.)." Daarom zal hij elke zondag te beluisteren zijn op Kiosk Radio, met een gelijkaardig concept. Hij blijft ook te horen op Worldwide FM en Rinse France.