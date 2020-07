Leden Fleetwood Mac reageren op overlijden Peter Green: “Je hebt ons leven veranderd” SDE

26 juli 2020

15u32

Bron: Metro UK/Twitter 0 Muziek Zaterdag overleed Peter Green, een van de oprichters van Fleetwood Mac, op 73-jarige leeftijd. Zowel Stevie Nicks (72) als Mick Fleetwood (73) hebben ondertussen op het trieste nieuws gereageerd.

Peter Green richtte Fleetwood Mac in 1967 op samen met Mick Fleetwood. De drummer is dan ook diepbedroefd door het nieuws van Peters overlijden. “Voor mij en ieder huidig en vroeger lid van Fleetwood Mac is het verlies van Peter Green gigantisch. Hij was de man die Fleetwood Mac begon, samen met mezelf, John McVie en Jeremy Spencer. Niemand is ooit lid geworden van Fleetwood Mac zonder de nodige eerbied voor Peter Green en z’n talent, en voor het feit dat muziek helder moet stralen en altijd met onverbiddelijke passie gebracht moet worden.” Hij vervolgde: “Peter, ik zal je missen, maar wees gerust: je muziek leeft voort. Ik dank je om me al die jaren geleden te vragen om je drummer te worden. We hebben het goed gedaan, en hebben een geweldig muzikaal pad geëffend waarvan zoveel mensen nu kunnen genieten.”

Ook zangeres Stevie Nicks, die zelf nooit het podium gedeeld heeft met Green, had enkele mooie woorden voor hem veil. “Je hebt ons leven veranderd", schreef ze op Twitter."Ik hoopte met heel mijn hart dat ik ooit met je op het podium zou staan. Toen ik voor het eerst naar de platen van Fleetwood Mac luisterde, was ik heel erg onder de indruk van z'n gitaarspel. Het was een van de redenen waarom ik lid wilde worden van de band.”