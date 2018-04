Led Zeppelin pakt uit met niet eerder gereleaste versies van 'Rock And Roll' en 'Friends' MVO

20 april 2018

08u08 0 Muziek In september viert Led Zeppelin hun vijftigste verjaardag, maar fans hoeven niet tot dan te wachten op een nieuwe plaat. Op 21 april, ofwel Record Store Day, brengt de band een limited edition 7-inch single uit met nooit eerder gereleaste nummers.

Jimmy Page zelf is de producer. Hij koos voor de 'Summer Set Sound Mix' van 'Rock And Roll' en de 'Olympic Studio's Mix' van 'Friends'. Slecht twee andere Sunset Sound Mixes werden eerder al uitgebracht, waarvan de bekendste 'When The Levee Breaks' op het album 'Stairway To Heaven' uit 2014 is.

De nog niet gehoorde Olympic Studios Mix van 'Friends' is een akoestische versie.

Eerder dit jaar bracht Led Zeppelin al een herziene versie uit van hun live-album 'How The West Was Won', met fragmenten uit hun concerten in het Los Angeles Forum en de Long Beach Arena in 1972.