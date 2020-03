Led Zeppelin krijgt opnieuw gelijk van de rechter SDE

09 maart 2020

22u12

Bron: ANP 0 Muziek Een rechtbank in San Francisco heeft de Britse band Led Zeppelin nogmaals in het gelijk gesteld in een langlopende zaak over het auteursrecht van hun megahit ‘Stairway to Heaven’.

Nabestaanden van Randy Wolfe, de gitarist van de band Spirit, spanden ooit een rechtszaak aan omdat zij vinden dat ‘Stairway to Heaven’ te veel zou lijken op het nummer ‘Taurus’ van Spirit.

Led Zeppelin won in 2016 al een rechtszaak over de kwestie. Maar twee jaar later werd besloten dat de zaak over moest vanwege een technische fout tijdens de vorige zitting. De rechter zou de jury verkeerde instructies hebben gegeven. De jury oordeelde in 2016 al dat de akkoorden van beide nummers niet vergelijkbaar zijn. Dat was ook dit maal weer de uitkomst van het juryberaad in San Francisco.