Lauryn Hill verontschuldigt zich op Twitter voor wanprestaties in Parijs en Brussel KD

21 november 2018

15u57

Bron: Belga 0 Muziek Lauryn Hill (43) heeft op Twitter haar excuses aangeboden voor de slechte concerten die ze gaf in Brussel en Parijs. “We werken volop aan het wegwerken van de probleempjes die ons parten spelen”, schrijft de zangeres op het sociale netwerk.

De zangeres, die vroeger bij ‘The Fugees’ speelde, bood haar verontschuldigingen aan nadat ze met 2,5 uur vertraging aan haar optreden in Parijs begon. Ook in Brussel startte ze een uur te laat met haar concert. In Vorst Nationaal gaf ze er vervolgens na amper 45 minuten al de brui aan, maar enige tijd later keerde ze wel terug op het podium om de show verder te zetten. Heel wat fans waren ondertussen echter al naar huis vertrokken.

(lees verder onder de tweet)

“Liefste Brussel en Parijs, we verontschuldigen ons voor de late start van de optredens. We werken volop aan het wegwerken van de probleempjes die ons parten spelen bij de overbrenging van onze productie naar Europa, met de uurverschillen en met de andere sluitingsuren”, schrijft ze nu.

“Met veel dankbaarheid treed ik op met een album dat heel veel heeft betekend voor zoveel mensen”, vervolgt Lauryn Hill op Twitter. “Elke dag proberen we iets te brengen dat echt uit het hart komt. Bedankt dat jullie naar mijn concerten komen, bedankt voor jullie geduld, steun en begrip. We zijn enthousiast over deze Europese tournee en kijken uit naar de show van morgen”.

De concerten naar aanleiding van de 20ste verjaardag van haar destijds baanbrekende rap-album ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ zijn dus voor vele Europese fans uitgedraaid op een zware ontgoocheling. Velen onder hen hebben intussen via sociale media opgeroepen om haar concertreeks te boycotten. Verschillende mensen vroegen op die media ook de terugbetaling van hun ticket aan de organisatoren.