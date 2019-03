Laura Tesoro teaset nieuwe muziek TK

17 maart 2019

10u22 0 Muziek Laura Tesoro brengt volgende week nieuwe muziek uit. Of dat denken haar fans toch nadat de zangeres enkele teasende foto’s op Instagram plaatste.

De woorden ‘nowhere left to go but up’ zeggen nog erg weinig, maar de hashtags ‘#Up’ en ‘22/3' doen ons vermoeden dat er komende vrijdag nieuw materiaal van Laura Tesoro uitkomt. Zal het nummer ‘Up’ gaan heten?