Laura Tesoro lokt 8.000 fans naar Q-Beach House TVA

31 juli 2019

00u00 1 Muziek Afgelopen vrijdag werd haar optreden uitgesteld door stormweer, maar gisteravond gaf Laura Tesoro dan toch haar Sunset Concert in het Q-Beach House. Meer dan 8.000 mensen zakten af naar het strand van Oostende.

Behalve 'What's the Pressure', waarmee het allemaal begon, bracht de zangeres ook haar nieuwe single 'Up' en enkele covers uit 'Liefde voor muziek'. "Nooit eerder gaf ik een optreden met zo'n mooi uitzicht", riep ze het publiek toe. Voor Qmusic-luisteraar Samantha (21) werd het een heel speciale avond: zij werd door Laura op het podium gevraagd, waar haar vriend Nick (24) haar ten huwelijk vroeg. Samantha is een grote fan van de zangeres, een betere plek voor een huwelijksaanzoek was er dus niet.