Laura Tesoro en Loïc zingen duet in slotshow Rode Neuzen Dag: "Ook in de knoop gelegen met mezelf" JOBG

29 november 2019

00u00 0 Muziek Ze werden allebei tweede in 'The Voice', vertegenwoordigden ons land op het Eurovisiesongfestival en nu gaan Laura Tesoro (23) en Loïc Nottet (23) voor het eerst in duet. 'Someone you loved' van Lewis Capaldi brengen ze vanavond speciaal voor de Rode Neuzen Dag XL-slotshow in het Sportpaleis.

"Een toepasselijk liedje voor Rode Neuzen Dag, want het gaat over jezelf alleen voelen. Iets waar iedereen zich wel een beetje in kan herkennen. Ik denk dat de meeste mensen op een gegeven moment in hun leven wel eens worstelen met zichzelf of onzekerheid", vertelt Laura. Ook zij lag met zichzelf in de knoop in het middelbaar. "Ik voelde mij soms eenzaam en zat met dingen waar ik mijn ouders of vrienden niet mee wilde lastigvallen. En da's eigenlijk heel normaal op die leeftijd, als je op zoek bent naar je eigen identiteit en omringd bent met mensen bij wie het lijkt dat zij die heel gemakkelijk vinden."

Laura veranderde van school en zocht haar toevlucht in de muziek. "Daaruit heb ik mijn kracht gehaald. Dat kan misschien nog een tip zijn voor andere jongeren: focus op een passie of een liefde voor iets of iemand, en zoek naar een omgeving waarin je jezelf goed voelt, een veilige haven. Ik ben blij dat Rode Neuzen Dag aandacht besteedt aan dit thema en dat ik door te zingen mee mijn schouders eronder kan zetten. Het gevoel dat je niet alleen staat, is écht belangrijk.”

Rode Neuzen Dag kent vrijdag zijn finale. Met het ingezamelde geld helpt Rode Neuzen Dag onze jongeren sterker te maken, vooral op scholen. Samen met meer dan 2 miljoen lezers gaat HLN voor #generationstronger. Als elke HLN-lezer slechts 1 euro bijdraagt, kan Rode Neuzen Dag een recordsom ophalen in de laatste rechte lijn. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een sms sturen. Dat doe je door NEUS te sms’en naar 4666. Met slechts 1 euro kan je dus een wereld van verschil maken. Of het is gelukt, verneem je vrijdag tijdens de grote liveshow op VTM om 20.40 uur.