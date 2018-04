Laura Lynn uit de kleren in nieuwe videoclip: "Ik trek het me niet aan" DBJ

04 april 2018

12u00

Bron: Peter De Smedt 7

Laura Lynn (41) nam in Oudenaarde de clip op voor haar nieuwe single 'Ik trek het me niet aan'. De schlagerzangeres kiest niet alleen voor een ander muziekgenre, ook haar clip is totaal wat anders, zelfs een beetje ondeugend.