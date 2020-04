Laura Lynn overwint angst voor paarden voor nieuwe plaat: “M’n hart ging als een gek tekeer toen ik dat dier moest aaien” BDB

24 april 2020

09u00 0

In volle coronacrisis lanceerde Laura Lynn (43) met ‘Country 2' een gloednieuwe plaat. “Op de cd staan heel wat covers”, vertelt de zangeres. “Het gaat dus om eigen versies van de grote hits in het countrygenre. Verder wil ik met de plaat echt wel de zomersfeer bij de mensen brengen.” Bij het eerste nummer uit de plaat ‘Leef je droom’ is ook een prachtige videoclip gemaakt. Al was de zangeres er toch niet helemaal gerust in tijdens de opnames. “Ik moest een paard strelen, maar ik heb eigenlijk schrik voor die dieren”, bekent ze. “M’n hart ging als een gek tekeer.” Om haar angst te overwinnen ging Lynn samen met Nasrien Cnops op bezoek bij een paardenfluisteraar. Intussen staat Laura Lynn 15 jaar op de planken. “En daar gaan we nog minstens zoveel jaar bijdoen”, lacht ze. De plaat ‘Country 2' is momenteel te koop, net als de singles ‘Leef je droom' en ‘Als Je Maar Danst’.