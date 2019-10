Lars Ulrich geeft update over Metallica-frontman James Hetfield: “Hij is zichzelf aan het genezen” SDE

14 oktober 2019

20u02

Bron: USA Today 0 Muziek Vorige maand zegde Metallica enkele tourdata af omdat frontman James Hetfield opnieuw in rehab ging. Nu heeft drummer Lars Ulrich een update gegeven over James’ gezondheid.

“Hij doet wat hij moet doen", vertelt Lars Ulrich aan USA Today. “Hij is zichzelf aan het genezen. Ik vind het vervelend voor iedereen in Australië en Nieuw-Zeeland, maar we zijn opgewonden dat we binnenkort sterker en gezonder dan ooit kunnen terugkomen. Uiteraard gaat er onderweg al eens een obstakel zijn. Maar het is wel al een fantastische weg geweest die we hebben afgelegd, en we kijken ernaar uit om uiteindelijk toch down under te gaan, hopelijk volgend jaar.”

En hij bedankt ook alle fans: “Het is echt hartverwarmend hoeveel liefde en steun we de afgelopen week gekregen hebben. Het is geweldig.”

Vorige week liet de band nog weten dat de tournee uitgesteld wordt vanwege de verslaving van Hetfield. “Zoals de meesten van jullie wel zullen weten, heeft onze broeder James door de jaren heen al vaak geworsteld met verslaving. Hij moet nu helaas opnieuw een behandelprogramma ondergaan om aan zijn herstel te werken”, klinkt het. “We zijn van plan om op een later tijdstip, als onze schema’s en gezondheid het toelaten, alsnog naar jullie deel van de wereld te komen”, klinkt het verder in de verklaring.