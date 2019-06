Lana Del Rey kiest Tamino als voorprogramma SD

18 juni 2019

12u10 0 Muziek Leuk nieuws voor Tamino. De 22-jarige Belgisch-Egyptische muzikant zal op 22 juni het voorprogramma verzorgen van Lana Del Rey (33) in Dublin. De Amerikaanse koos hem zelf uit.

Naar verluidt vroeg de Amerikaanse zangeres Lana Del Rey zelf naar Tamino om het voorprogramma van haar show in het Malahide Castle in Dublin te verzorgen. Recent coverde de Belgisch-Egyptische muzikant enkele nummers van haar, zoals ‘Mariners Apartment Complex’ en ‘Blue Jeans’, en die kwamen Del Rey ter ore. De zangeres was meteen onder de indruk.

In september vertrekt Tamino op Noord-Amerikaanse tournee. Deze zomer speelt hij eerst nog op Couleur Café en Rock Werchter.