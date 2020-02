Lana Del Rey annuleert Europese tournee wegens ziekte: “Ik moet 4 weken rusten” Lorenzo Veppi

20 februari 2020

10u26 2 Muziek Slechts nieuws uit het kamp van Lana Del Rey: de Amerikaanse zangeres moet één dag voor aanvang haar Europese tournee annuleren wegens ziekte.

Op vrijdag 21 februari zou Lana Del Rey starten met haar Europese tournee in Amsterdam. Ons land stond niet op de planning - want België werd van de kaart geveegd - maar de zangeres zou wel nog tussenstops maken in Parijs, Berlijn, Keulen, Barcelona, Verona en Porto. Ook in het Verenigd Koninkrijk stonden 4 concerten gepland.

The O2, de concertzaal in Londen waar ze zou optreden, plaatste als eerste de aankondiging: “Het spijt me dat ik iedereen zo last-minute moet teleurstellen, maar deze ziekte heeft me verrast en ik ben mijn zangstem helemaal kwijt”, schrijft de zangeres. “De dokter heeft me vier weken platte rust geadviseerd. Ik haat het om iedereen teleur te stellen, maar ik moet beter worden. Veel liefs, Lana.” Op haar eigen kanalen liet de zangeres nog niets weten. Tickethouders worden aangeraden om hun geld terug te vragen bij het punt van aankoop.