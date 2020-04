Lady Gaga zingt met Elton John en Ariana Grande op nieuw album MVO

23 april 2020

07u48

Bron: ANP 0 Muziek Op haar nieuwe plaat ‘Chromatica’ is Lady Gaga te horen met Ariana Grande en Elton John. Ze zingt op het album ook met K-pop-band Blackpink.

De zangeres deelt woensdag op Instagram de tracklist van haar nieuwe plaat en onthult daarmee de samenwerkingen. Het nummer dat ze met Ariana zingt heet Rain On Me, het liedje dat ze samen met Blackpink opnam heeft de titel ‘Sour Candy’. Met Sir Elton werkte Gaga aan ‘Sine From Above’.

‘Chromatica’ zou eigenlijk op 11 april uitkomen, meteen na een verrassingsoptreden van de zangeres op festival Coachella. Zowel dat festival als de plaat zijn wegens de uitbraak van het coronavirus uitgesteld. Coachella is verschoven naar oktober, wanneer ‘Chromatica’ nu uitkomt is nog niet bekend.