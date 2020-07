Lady Gaga stoot Bad Bunny van troon als grootste popster ter wereld LOV

16 juli 2020

13u32 0 Muziek Lady Gaga (34) mag zich officieel Queen of Pop noemen. De zangeres wist naar de top van de ‘Pop Star Power Ranking’ van Bloomberg te klimmen, na de release van haar langverwachte album ‘Chromatica’.

Afgelopen maand bracht Lady Gaga ‘Chromatica’ uit, de plaat waarmee ze na bijna tien jaar terugkeert naar pop/dancemuziek. Het album scoort zo goed, dat ze de Puerto Ricaanse rapper Bad Bunny van de troon stoot als grootste popster ter wereld. Elke maand herbekijkt Bloomberg de ‘Pop Star Power Ranking’-lijst, en dankzij het grote succes van de nieuwe plaat, staat Gaga aan de top.

‘Chromatica’ was het bestverkopende album in de VS met 400.000 verkochte exemplaren in juni. De singles ‘Stupid Love’ en ‘Rain On Me’ stuwden haar ook naar de top op Spotify, waar ze de meest beluisterde artiest was in juni. Ook op YouTube was ze het populairst met 188 miljoen views.

Het album is Gaga’s langverwachte terugkeer naar de popmuziek én haar eerste doorbraak in het streamingtijdperk. De zangeres startte haar carrière toen fysieke albumverkopen en digitale verkopen op iTunes nog dé manier waren om muziek uit te brengen. Voor ‘Chromatica’, bracht ze nog de soundtrack van ‘A Star Is Born’ uit en de jazzplaat ‘Cheek To Cheek’ met Tony Bennett.