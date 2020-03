Lady Gaga kondigt langverwachte album ‘Chromatica’ en releasedatum aan LOV

03 maart 2020

11u02 0 Muziek Vorige week maakte Lady Gaga haar grote terugkeer naar popmuziek met de nieuwe single ‘Stupid Love’. Maandagavond had ze alweer een nieuwtje voor haar fans: het langverwachte nieuwe album komt eraan, en zal ‘Chromatica’ heten.

De 33-jarige zangeres maakte op Twitter bekend dat ‘Chromatica’ op 10 april zal verschijnen. Het thema zal vooral draaien rond de verdeeldheid die er momenteel heerst in de wereld. “Muziek is wat me genezen heeft in mijn leven. Ook weer tijdens het maken van deze plaat”, vertelde ze aan Zane Lowe op Beats 1 Radio. “Chromatica gaat dus om genezen, maar ook om moed. Wanneer we praten over liefde, vind ik het zo belangrijk om te benadrukken dat het veel moed vraagt om van iemand te houden.”

Welcome to “Chromatica”, coming April 10. Pre-order now ⚔️💓 https://t.co/GjJUC3PRWz



This is not the album cover but we made it for you to enjoy in the meantime 😘 pic.twitter.com/dz2KWt1MzN Lady Gaga(@ ladygaga) link

De naam zou synoniem staan voor een fictieve planeet die ze bedacht heeft. “Ik leef op ‘Chromatica’. Ik ben in mijn hoofd gekropen, heb ‘aarde’ opgezocht en verwijderd. De aarde is geannuleerd.” In de nieuwe videoclip voor ‘Stupid Love’ wordt duidelijk dat de zangeres een boodschap van eenheid wil brengen. “De wereld verrot in conflicten. Heel wat stammen vechten om de macht”, leest het beginscherm. Die stammen, opgedeeld in felle kleuren, worden door Lady Gaga verenigd.

