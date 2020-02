Lady Gaga hoopt dat J.Lo en Shakira live zingen bij Super Bowl LV

02 februari 2020

15u14

Bron: ANP 0 Muziek De Verenigde Staten zijn in de ban van de Super Bowl die in de nacht van zondag op maandag wordt gespeeld. Niet alleen de football-wedstrijd zelf is onderwerp van gesprek, ook het muzikale intermezzo van Jennifer Lopez en Shakira tijdens de pauze is iets waar veel mensen over praten. Lady Gaga zei zaterdag te hopen dat de twee latina’s ook echt zelf gaan zingen.

“Beter zie ik ze morgen niet playbacken”, waarschuwde Lady Gaga zaterdagavond tijdens haar concert in Miami. “Ik wens iedereen die de halftime show doet heel veel geluk en liefde toe, ook aan de teams die in de Super Bowl tegen elkaar spelen. Het zijn allemaal kampioenen.”

De zangeres weet wat het is om op dat podium op te treden. In 2017 was zij verantwoordelijk voor het rustspektakel. Ook daar refereerde ze tijdens haar optreden zaterdag nog even naar. “Bedankt dat jullie toen zo in mij geloofden. Ik weet nog dat ik daar stond, het was een van de meest speciale, mooiste dingen die me ooit is overkomen. Dankjewel. En nogmaals, al mijn liefde voor iedereen die morgen speelt en optreedt. Ik hoop dat ze zich net zo gelukkig voelen als ik nu.”