Lady Gaga helemaal terug met nieuwe single ‘Stupid Love’: videoclip gefilmd met iPhone Lorenzo Veppi

28 februari 2020

06u54 8 Muziek Het is een hoogdag voor fans van popmuziek, want Lady Gaga maakte vrijdagochtend na drie jaar haar terugkeer met de nieuwe single ‘Stupid Love’. Die werd samen met de videoclip uitgebracht. Opmerkelijk: het buitenaardse tafereel werd opgenomen met een iPhone.

Het is al een tijdje geleden dat we nog van Stefani Germanotta hoorden, beter bekend als Lady Gaga. De 33-jarige zangeres bracht in 2018 voor het laatst muziek uit, maar dat was voor de film ‘A Star Is Born’, waar ze de grote hit ‘Shallow’ aan overhield. Gaga’s ‘Little Monsters’, zoals ze haar fans noemt, gaan dus helemaal door hun dak dat ze nu eindelijk nieuw materiaal krijgen van Mother Monster. Er zou dan ook snel een nieuw album aankomen, en die lijkt ‘Chromatica’ te gaan heten.

De nieuwe single ‘Stupid Love’ werd uitgebracht samen met een videoclip zoals alleen Lady Gaga dat kan. De zangeres en haar leger aan dansers lijken weggeplukt uit een modieuze futuristische film. Opvallend detail: de videoclip werd opgenomen met een iPhone 11 Pro. Daarvoor sloeg de zangeres de handen in elkaar met technologiegigant Apple. De regie was in handen Daniel Askill, die ook verantwoordelijk is voor heel wat Sia videoclips zoals ‘Chandelier’.

Vlak na het uitbrengen vrijdagochtend was Lady Gaga wereldwijd een trending topic op Twitter. De reacties zijn dan ook vooral positief. Het liedje heeft heel wat disco invloeden en lijkt potentieel te hebben om een grote hit te worden. Zo lekte hij eigenlijk een tijdje geleden al uit en ging volledig viraal. ‘Stupid Love’ werd toen zelfs al gedraaid in discotheken.

‘Stupid Love’ is te beluisteren op Spotify of Apple Music.