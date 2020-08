Lady Gaga en The Weeknd belangrijkste winnaars op coronaproof editie MTV VMA’s SDE

31 augustus 2020

07u17

Bron: Variety/Metro 2 Muziek Zondagavond werden in New York de MTV Video Music Awards uitgereikt. The Weeknd en Lady Gaga kroonden zich tot grote overwinnaars, maar de ster van de avond bleek toch de eerder deze week overleden Chadwick Boseman.

Een awardshow houden in coronatijden, het is niet eenvoudig. Daarom koos MTV ervoor om de show niet naar goede gewoonte te houden in een volgepakt Barclays Center, maar om de artiesten te laten optreden op verschillende locaties, zonder publiek. Zo trad BTS bijvoorbeeld op vanuit Zuid-Korea. Ook was er een drive-in podium, waar fans vanuit hun auto getuige konden zijn van optredens van Maluma, CNCO en Black Eyed Peas. En uiteraard moesten de afstandsregels ten allen tijde gerespecteerd worden.

Eerbetoon

De avond werd opgedragen aan Chadwick Boseman, de acteur uit onder meer ‘Black Panther’, die eerder deze week overleed aan kanker. “We dragen de show van vanavond op aan een man wiens ziel zovelen onder ons geraakt heeft", begon gastvrouw Keke Palmer. “Een acteur wiens talent en passie een inspiratie was voor alle fans en iedereen die hij ooit is tegengekomen. Hij is een echte held. Niet alleen op het scherm, maar in alles wat hij deed. Zijn impact zal voor eeuwig blijven duren." Daarna werd een clipje vertoond waarin Boseman een MTV Movie Award in ontvangst nam, maar die aan James Shaw Jr. gaf. Die probeerde in 2018 eigenhandig een schietpartij te beëindigen en redde zo heel wat levens. Een echte held, volgens Boseman.



Zangeres Keke stond ook stil bij de wereldwijde coronapandemie en de Black Lives Matter-beweging. “2020 is niet makkelijk. Maar hoe moeilijk het ook is geweest, er zijn ook prachtige momenten geweest die mijn generatie hoop hebben gegeven. We hebben helden gezien die geen moeite te veel was, of ze nu in een bezorgtruck reden, in een supermarkt werkten of aan de frontlinies in een ziekenhuis werkten. En tijdens de Black Lives Matter-protesten hebben we onze generatie de straat op zien gaan om onze stem te laten horen.” Ze stipte daarbij aan dat er ook nog een hoop te doen valt. “Genoeg is genoeg. Wat we net hebben gezien in Kenosha, Wisconsin is een reminder dat we nu niet kunnen stoppen. We moeten verder met de strijd om een einde te maken aan systematisch racisme.”

Prijzen

Uiteraard werden er ook prijzen uitgereikt. Lady Gaga - doorheen de show te zien met verschillende extravagante maskers en helmen - mocht met de meeste beeldjes naar huis. Niet alleen werd ze gekroond tot beste artiest van het jaar, ze kreeg ook drie prijzen voor ‘Rain on Me', haar samenwerking met Ariane Grande: beste liedje, beste samenwerking en beste camerawerk. Bovendien ontving Gaga ook de TriCon Award. Een nieuwe prijs, die de oeuvreprijs Michael Jackson Vanguard Award lijkt te vervangen. MTV besloot vorig jaar om die prijs te schrappen, omwille van de associatie met Jackson.

De belangrijkste prijs van de avond, die voor beste video van het jaar, ging echter naar The Weeknd. Hij won de award voor de clip bij het nummer ‘Blinding Lights’, dat ook de Video Music Award won in de categorie R&B. Bij het in ontvangst nemen van z'n award klonk hij echter weinig enthousiast: “Het is erg moeilijk voor me om nu te vieren en hiervan te genieten. Dus ik ga gewoon zeggen: ‘Gerechtigheid voor Jacob Blake’ en ‘Gerechtigheid voor Breonna Taylor’.”

Andere winnaars waren BTS(Pop, K-Pop, Groep, Choreografie), Megan Thee Stallion (HipHop), Coldplay (Rock) en Maluma (Latin). Taylor Swift won een award voor de regie van haar clip bij ‘The Man’ en de video van het nummer ‘Mother’s Daughter’ van Miley Cyrus viel twee keer in de prijzen: voor beste montage en beste art direction.

De coronacrisis zorgde ook voor twee nieuwe awards: beste muziekvideo van huis uit (die gewonnen werd door Ariana Grande en Justin Bieber met ‘Stuck With U’) en beste quarantaine-optreden, dat naar CNCO ging.

