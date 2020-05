Lady Gaga dropt nieuw lied ‘Sour Candy’ met K-popgroep Blackpink LOV

28 mei 2020

13u28 0 Muziek Lady Gaga heeft al een grote hit te pakken met ‘Rain On Me’, waarvoor ze de handen in elkaar sloeg met Ariana Grande, maar daar stopt het niet. De zangeres verrast haar fans met het nieuwe lied ‘Sour Candy’ enkele uren voor het nieuwe album ‘Chromatica’ uitkomt.

Voor ‘Sour Candy’ belde de popzangeres de bekende Zuid-Koreaanse groep Blackpink op. Wereldberoemd in Aziatische landen, maar nog redelijk onbemind in onze streken. Daar kan het nieuwe lied misschien wel verandering in brengen.

Gaga bracht de samenwerking als verrassing uit, slechts enkele uren voor haar nieuw en langverwacht album ‘Chromatica’ uitkomt. Daarvan hoorden we al de singles ‘Stupid Love’ en ‘Rain On Me’ met Ariana Grande, en nu dus ook ‘Sour Candy’.