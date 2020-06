Lady Gaga blijft records breken: zesde album ‘Chromatica’ op 1 in hitlijsten LOV

Bron: ANP 2 Muziek Lady Gaga (34) heeft met haar nieuwe album ‘Chromatica’ haar zesde achtereenvolgende nummer 1-positie behaald in de albumlijst van het Amerikaanse Billboard. De danceplaat was de afgelopen week het best scorende album van een vrouwelijke artiest dit jaar.

Er gingen in de Verenigde Staten 274.000 exemplaren van ‘Chromatica’ over de overwegend digitale toonbank. Het was daarmee de best verkopende plaat van een vrouwelijke artiest sinds ‘Lover’ van Taylor Swift uit september 2019, waarvan maar liefst 867.000 exemplaren werden verkocht. Samen met Selena Gomez is Gaga de enige vrouw die in 2020 de nummer één kon behalen.

Alleen Gaga’s eerste album, ‘The Fame’ uit 2008, is op de tweede plaats in de hitlijsten blijven steken. Daarna scoorden ‘Born This Way’ (2011), ‘ARTPOP’ (2013), ‘Cheek to Cheek’ (2014), ‘Joanne’ (2016), de soundtrack van ‘A Star Is Born’ (2018) en nu ‘Chromatica’ allemaal een nummer 1-plek. Daarmee is ze de snelste zangeres in de geschiedenis om zes keer de eerste plaats te behalen met een plaat, en dat in minder dan tien jaar.

De zangeres zit dus weer op haar troon, want ook in het Verenigd Koninkrijk staat de plaat op de eerste plaats. ‘Chromatica’ verkocht meer dan alle andere albums in de top 20 samen. Daarmee heeft ze het snelst verkopende album van het jaar in handen. Opmerkelijk detail: twee dagen na de release van haar album op 29 mei, stopte de zangeres met het promoten van de plaat op haar social media, om zich daar volledig te richten op de Black Lives Matter-protesten.

