Laatste Q-Sunset Concert voor het eerst met foute muziek Redactie

30 augustus 2019

00u00 0 Muziek 't Is weer (bijna) voorbij, die mooie zomer aan het Q-Beach House in Oostende. Radiozender Qmusic organiseerde gisteren z'n laatste Sunset Concert van deze zomervakantie, voor het eerst met foute muziek.

Geen Laura Tesoro of Alvaro Soler dus deze keer, gisteravond prijkten De Romeo's, Dorothee Vegas & Like Maarten -de alter ego's van Q-dj's Dorothee Dauwe (29) en Maarten Vancoillie (31) - en Willy Sommers op de affiche. En het publiek kwam en masse naar Oostende afgezakt: maar liefst 12.000 mensen kwamen meezingen en -dansen tijdens dit eerste Foute Sunset Concert. Willy (foto) verkocht aan het Beach House trouwens exemplaren van zijn nieuwste album ten voordele van Rode Neuzen Dag.

Het meezingmoment van de avond? Dat kwam er op 'Leef' van André Hazes. Het schlagernummer eindigde in juni nog op één in de Foute 528. Ook voor de Romeo’s werd het een speciale avond. Zij mochten een award in ontvangst nemen, omdat er 3 miljoen stuks van hun ‘De Romeo’s Frikandel XXL’ over de toonbank ging.