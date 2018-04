Laatste foto's van fans tonen stralende Avicii lva

Bron: Instagram 0 Muziek Amper zes dagen voor de Zweedse top-dj Avicii dood werd aangetroffen in zijn huis in Muscat, de hoofdstad van Oman, had een vrouwelijke fan hem nog weten te strikken voor een foto. Haar verjaardagsweekend in het Omaanse vakantieresort Muscat Hills Resort eindigde in schoonheid toen ze met een vrolijke Tim Bergling, beter bekend als Avicii, op de foto mocht.

"Ik ben erin geslaagd een foto te nemen met Avicii gisterennacht. Wat een einde aan mijn verjaardagsweekend", schreef Kelly Lee Brock trots bij de foto die ze op Instagram plaatste.

Managed to get a photo with @avicii last night 🙌🏻 what a way to end my birthday weekend 💗 #muscathillsresort #birthdayweekend #avicii #starstruck #excusemyfacialexpression Een foto die is geplaatst door null (@kellyleebrock) op 15 apr 2018 om 05:43 CEST

Naar aanleiding van het droeve nieuws van zijn plotse dood plaatste ze vrijdag nog een andere foto waarop de dj te zien is met een stralende lach. "RIP Avicii. Ik kan niet geloven dat ik je amper 6 dagen geleden mocht ontmoeten. Veel te jong om heen te gaan 😢", schrijft Brock en laat ook via haar hashtags weten dat ze van het nieuws erg is aangedaan. "Heel droeve tijden", zegt ze.

Ook het hotel Muscat Hills Resort plaatste drie dagen geleden foto's van Bergling met naast Kelly Lee Brock ook andere fans. Ze bedankten Avicii voor zijn bezoek aan het resort: "Bedankt om te komen, Avicii! We hopen dat je een fantastische tijd hebt gehad!"

De precieze omstandigheden van zijn dood zijn nog onbekend.