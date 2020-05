Kylie Minogue werkt aan nieuw studio-album MVO

21 mei 2020

10u02

Bron: ANP 0 Muziek Kylie Minogue werkt aan een nieuw studio-album. Dat heeft haar platenlabel BMG bekendgemaakt. Het wordt haar vijftiende plaat en haar eerste nieuwe materiaal sinds het album Golden uit 2018.

Platenbaas Alistair Norbury stelt in een interview met Music Week dat de coronalockdown de Australische zangeres heel creatief maakt. “Kylie leert zelfs hoe ze music-software moet gebruiken”, legt ze uit. “Ze zit in haar thuisstudio en heeft zich voorgenomen zich heel erg te bekwamen in het opnemen en bewerken van haar eigen stemgeluid.”

De 51-jarige zangeres werkt voor de nog titelloze plaat onder meer samen met de Duitse producer Mousse T en de Italiaanse dj Alex Gaudino. Ook heeft zij contact met de Franse zanger Mirwais, bekend van de band Taxi Girl en de platen die hij voor Madonna produceerde.

Het is nog niet bekend wanneer het album uitkomt.