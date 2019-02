Kurt Cobain zou vandaag 52 geworden zijn: wat gebeurde er met zijn naasten? SD

20 februari 2019

13u08 16 Muziek Vandaag zou rockzanger Kurt Cobain 52 jaar geworden zijn. Het is dit jaar ook 25 jaar geleden dat hij zijn laatste adem uitblies. Naar aanleiding daarvan kijken we eens naar wat er geworden is van de mensen die hij achterliet.

De echtgenote: Courtney Love

Courtney Love, de zangeres van Hole, trouwde in 1992 met Nirvana-zanger Kurt Cobain. Het leek een match made in heaven, zeker toen ze nog datzelfde jaar dochter Frances Bean kregen. Maar helaas was niet alles koek en ei, want naast een serieuze heroïneverslaving kampte Cobain ook met suïcidale gedachten. In 1994 pleegde hij zelfmoord. In de eerste maanden na zijn dood was Love zelden in het openbaar te zien, maar later dat jaar vertrok ze toch op tournee met Hole. In 1996 maakte ze ook serieus werk van haar acteercarrière, en het was vooral haar rol in ‘The People vs. Larry Flint’ die indruk maakte. Zo hield Love zich de komende jaren bezig: met muziek (van Hole, solonummers en van de groep Bastard, die slechts een kort leven beschoren was) en acteren (met rollen in onder andere ‘Sons of Anarchy’, ‘Revenge’ en ‘Empire’). Enkele weken geleden dook Love nog op in een modecampagne voor Gucci met Lana Del Rey en Jared Leto.

Maar Love staat vooral bekend om haar wilde gedrag. Zo werd ze uit vliegtuigen gezet omdat ze de vluchten verstoorde en in discussie ging met de stewardessen; sloeg ze muzikanten, journalisten en fans in het gezicht en werd ze al meermaals gearresteerd voor haar drugsgebruik. Love belandde dan ook al regelmatig in een afkickkliniek en de relatie met haar dochter werd er serieus door bemoeilijkt.

Met de dood van Kurt heeft ze het nog steeds moeilijk, zo blijkt uit verschillende interviews. “Ik heb nooit goed kunnen rouwen om Kurt”, vertelde ze. “Hij stierf en ik ging op tournee. Mensen denken dat het gemakkelijker wordt. Dat is niet zo. Het gaat gewoon verder weg.” En in een ander interview: “We waren beste vrienden. Ik heb sindsdien geweldige vriendjes gehad, maar nooit iemand zoals hij. Dat is echt liefde op het eerste gezicht, wanneer je je soulmate ontmoet wanneer je 25 bent, en je vrijt en praat en vecht en vrijt. Er zijn andere soorten liefde, meer volwassen. Maar hij was mijn zielsverwant.”

De dochter: Frances Bean

Frances Bean Cobain werd geboren in augustus 1992. Toen haar moeder in 2003, toen Frances 11 jaar oud was, werd opgepakt voor drugsfeiten, werd het meisje verder opgevoed door haar grootmoeder. Pas in 2005 kreeg Courtney Love opnieuw het hoederecht over haar eigen dochter, maar in 2009 kreeg ze alweer een tijdelijk straatverbod opgelegd. Frances groeide op tot een mooi meisje, en dus werd ze al snel opgemerkt door de grote modebladen. In 2006 kreeg ze haar eerste modellenopdracht, voor het magazine Elle. Daarna volgden nog opdrachten voor Harper’s Bazaar, Hedi Slimane en Marc Jacobs. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dus bleek Frances Bean al snel in de wieg gelegd voor het meer creatieve werk. Dat begon met schilderijen en andere kunstwerken in 2010, maar in 2018 kwam ook haar muzikale talent naar boven. Op haar Instagram-pagina bracht ze al vier eigen nummers uit.

De relatie met haar moeder blijft moeilijk. In een recent interview met RuPaul vertelde ze: “Wanneer mijn moeder gezond is, is ze een van de mooiste, intelligentste, vriendelijkste mensen die ik ooit heb ontmoet. Maar het probleem met iemand die zo slim is als zij, is dat ze niet weet hoe ze met zichzelf moet omgaan. Ze is zeer zelfdestructief omdat ze niet weet wat ze met al die informatie en al die gevoelens moet doen. Ik wil haar niet controleren, ik wil niet dat ze het een of ander doet en ik wil ook niet verwachten dat mijn mening haar beslissingen zal afschrikken. Ik wil dat onze relatie gebaseerd is op communicatie.” Over haar vader vertelde ze het volgende: “Kurt kwam op het punt dat hij uiteindelijk elk deel van wie hij was aan zijn kunst moest opofferen, omdat de wereld dat van hem eiste. Ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen was waarom hij het gevoel had dat hij hier niet wilde zijn en dat iedereen gelukkiger zou zijn zonder hem. Maar als hij had geleefd, had ik een vader gehad. En dat zou een ongelooflijke ervaring zijn geweest.”

De ex-drummer: Dave Grohl

Toen Kurt Cobain stierf, wist Nirvana-drummer Dave Grohl niet waar hij heen moest. Hij besloot een tijdje bij Tom Petty and the Heartbreakers te drummen, maar weigerde om de groep permanent te vervoegen. Er deden geruchten de ronde dat hij de drummer van Pearl Jam zou vervangen, maar ook dat ging niet door. Omdat hij niet gekend wilde zijn als solo-act, verzamelde hij enkele andere muzikanten rond hem. Zo werden de Foo Fighters geboren. Ook in zijn privéleven ging het hem voor de wind. Na een kort huwelijk met fotografe Jennifer Youngblood trouwde hij voor een tweede keer met Jordyn Blum. Samen met haar kreeg hij drie dochters. Grohl is ook de derde rijkste drummer ter wereld, na Ringo Starr en Phil Collins, met een geschat fortuin van 260 miljoen dollar.

Grohl, die wel eens de vriendelijkste man in de rockwereld genoemd wordt, denkt nog altijd met weemoed aan Kurt terug. “Ik weet nog dat ik, toen Kurt stierf, dacht: ‘Ik mag nog leven’. Dus ik ga elke dag leven alsof het mijn laatste is. Zelfs al is het de slechtste dag ooit, dan nog ga ik proberen om ervan te genieten”, vertelde hij. “Ik zet zelfs geen nummers van Nirvana op, hoewel ze altijd ergens gespeeld worden. Ik stap in de auto, en er staat een liedje op. Ik ga naar een winkel, en er is een nummer. Maar voor mij is het zo persoonlijk. Ik herinner me nog alles van die nummers: ik herinner me de broek die ik droeg wanneer we ze opnamen en of het sneeuwde die dag. Maar ik vind ook nog steeds nieuwe betekenissen in Kurt’s teksten. Soms raakt het me. Dan denk ik: ‘Wow, ik had geen idee dat hij zich zo voelde’.”

De ex-bassist: Krist Novoselic

Krist Novoselic, de bassist van Nirvana, is misschien het meest op de achtergrond verdwenen na Cobains dood. Hij probeerde het hier en daar nog wel in de muziek, maar geen van zijn projecten brak echt door. In 2003 gaf hij er dan ook de brui aan. “Ik stop ermee”, vertelde hij in een interview. “Muziek is pure commerce geworden. Ik begrijp er geen snars meer van, en krijg steeds vaker het gevoel dat ik het eigenlijk nooit begrepen heb.” Dave Grohl had hem nog gevraagd om fulltime bij Foo Fighters te komen spelen, maar dat weigerde Novoselic, omdat hij niet wilde dat de groep een soort ‘Nirvana 2' zou worden. De bassist stortte zich dan maar op de politiek en richtte onder andere het Joint Artists and Musicians Political Action Committee op.

“Het duurde erg lang voor ik in het reine kwam met Cobains dood”, vertelde Novoselic. “Het was erg traumatisch. Ik was depressief. Het had een verschrikkelijk effect op me. Er waren andere dingen in mijn leven die me ook tegenhielden. Maar op het einde heeft de tijd alles beter gemaakt en leer je ermee omgaan. Je moet gewoon positief proberen zijn.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

