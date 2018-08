Kritiek tegen Trump en een staande ovatie voor Jennifer Lopez: dit waren de MTV VMA's TK

21 augustus 2018

07u21

Bron: ANP/CBS 0 Muziek Vannacht vonden de 35ste MTV Video Music Awards plaats in Radio City Music Hall in New York. Zowat alle belangrijke namen van de muziekindustrie waren aanwezig, en die namen zoals gewoonlijk geen blad voor de mond. Naast een hoop awards passeerden er ook heel wat politieke statements de revue.

De prijzenshow werd geopend door Cardi B, die voor het eerst sinds haar bevalling weer in het openbaar verscheen. De rapster deed alsof ze een baby tegen zich aanhield en borstvoeding gaf. Een knipoog naar de geboorte van haar eerste kindje vorige maand, maar vermoedelijk ook naar augustus als Breastfeeding Awareness Month.

Cardi B sleepte dit jaar overigens de meeste nominaties in de wacht en maakte kans in tien categorieën. Ze wist er uiteindelijk drie te verzilveren in de categorieën 'Beste Nieuwkomer', 'Beste Samenwerking' en 'Beste Zomernummer'. Tijdens haar speech voor die eerste prijs liet ze overigens nog optekenen dat mensen dachten dat haar zwangerschap het einde van haar carrière zou betekenen. "Maar nu heb ik een baby en win ik nog steeds awards." Ze haalde ook uit naar Nicki Minaj, die in het verleden al kritiek had op haar. "Al de liefde van mijn fans en vrienden is oprecht en prachtig, en dat heb ik gekregen van God en kan jij niet kopen. Bitch."

Naast Cardi B ging vooral Camilla Cabello met de belangrijkste prijzen lopen. Ze haalde vijf nominaties binnen en mocht uiteindelijk met twee beeldjes naar huis, in de categorieën 'Video van het Jaar' voor haar nummer 'Havana' en 'Artiest van het Jaar'. Ariana Grande won dan weer 'Beste Popvideo' voor 'No Tears Left To Cry'. Ze trad daarna ook op en bracht haar nieuwe single 'God is a Woman' ten gehore.

Uithaal naar Trump

De laatste jaren kan er geen awardshow voorbij gaan zonder dat president Trump op de korrel genomen wordt. Dit jaar ging alle aandacht naar het statement van rapper Logic, die samen met Ryan Tedder - zanger van OneRepublic - het nummer 'One Day' bracht.

Tijdens het optreden betraden tientallen kinderen en tieners, allen immigrant, het peidum. Ze droegen kaarsen en T-shirts met daarop de tekst 'We are all human beings' - we zijn allemaal mensen. Later werden ze vervoegd door hun ouders. En voor wie de stevige uithaal naar het immigratiebeleid van Trum nog niet duidelijk was, had Logic nog een shirt met 'F*ck the wall' aangetrokken.

Eerbetoon aan Aretha

Het overlijden van zangeres Aretha Franklin ligt nog vers in het geheugen, en dus kon een eerbetoon aan haar niet ontbreken. Het was Madonna die de opdracht voor haar rekening nam en een speech gaf ter ere van Franklin. "Aretha Louise Franklin heeft mijn leven veranderd", klonk het, waarna ze vertelde dat ze ooit haar partituren vergat voor een belangrijke auditie. "Gelukkig was 'Lady Soul' van Aretha een van mijn favoriete albums, dus zong ik 'You Make Me Feel Like Natural Woman'." Uiteindelijk kreeg ze de job niet, maar de producers hielden haar wel in hun achterhoofd en hielpen haar mee haar carrière opstarten. "Dat was allemaal nooit gebeurd zonder de Lady of Soul."

De outfit van Madonna is overigens afkomstig uit Marrakesh, waar ze vorige week uitgebreid haar 60ste verjaardag vierde.

Carrièreprijs

Onder luid applaus nam Jennifer Lopez als eerste Latin artiest de Michael Jackson Video Vanguard Award tijdens de MTV VMA's in ontvangst. J.Lo gaf een emotionele speech nadat ze een medley van haar grootste hits ten gehore had gebracht. "Dit is een enorme eer voor mij, ik ben opgegroeid met MTV. Mijn dromen zijn uitgekomen, dit is geweldig. Mijn loopbaan werd een obsessie voor me, mensen zeiden dat ik me moest focussen op een ding in plaats van alles tegelijk doen. Maar ik wilde meer en dacht: 'waarom niet?' Ik heb mijn eigen pad geplaveid en mijn eigen regels opgesteld. Met de komst van twee engeltjes veranderde dat. Mijn kinderen dwongen me om sterker te worden en het nog beter te doen. Max en Emme, ik houd van jullie," aldus Jennifer.

Naast haar kinderen zat ook haar hele familie vooraan om 'Jenny from the block' toegejuicht te zien worden door een uitzinnig publiek. Jennifers vriend Alex Rodriguez keek apetrots toe en werd ontroerd door haar lieve woorden over hem. "Alex, jij bent mijn soulmate, jij maakt mijn leven nog zoveel mooier en leuker. Mijn macho, ik houd van jou."