Kritiek op Snoop Dogg nadat die met Kanye West de studio induikt

28 juni 2020

15u02

Bron: PageSix 2 Muziek Een onschuldig filmpje van Snoop Dogg (48) heeft hem veel kritiek opgeleverd. Op het filmpje is namelijk te zien hoe de Amerikaanse rapper samen met z'n collega’s Kanye West (43) en Dr. Dre (55) in de studio zit. Nochtans heeft Snoop Dogg in het verleden duidelijk te kennen te geven dat hij West maar een onnozelaar vindt.

Kanye, Dr. Dre & Snoop Dogg in the studio putting finishing touches on new music. pic.twitter.com/SjzrLXfWdk TeamKanyeDaily(@ TeamKanyeDaily) link

In het filmpje, dat zaterdag de ronde begon te doen op Twitter, is te zien hoe Snoop Dogg zich samen met Kanye West en Dr. Dre in een muziekstudio bevindt. “Kanye heeft echt goeie muziek. Shht! Kanye West heeft echt ‘hot sh*t’. Alleen ik kan deze exclusieve beelden maken. Het komt eindelijk uit. Dr. Dre heeft het aangeraakt."

Dat Dr. Dre en Kanye zouden gaan samenwerken voor de opvolger van het album ‘Jesus Is King’, was al een tijdje bekend. Of Snoop Dogg effectief mee gaat rappen op een van de nummers, of zich gewoon toevallig in de studio bevond, is niet geweten. In het verleden liet Snoop zich echter wel negatief uit over z'n collega. Zo zei hij in 2018 nog: “Als je Trump leuk vindt, dan ben je een verdomde racist. Fuck you en fuck him. En Kanye ook, vergeet hem niet.” De rapper kon het namelijk niet verkroppen dat Kanye openlijk z'n steun uitsprak voor Trump. “Het is niet zo dat ik kwaad op hem ben", zei hij later. “Ik ben gewoon kwaad op het systeem omdat het hem gebruikt, en omdat hij geen slimme mensen rondom zich heeft die dat kunnen zien."

Z’n fans snappen dan ook niet wat Snoop in dezelfde studio als Kanye doet. “Wat een grote hypocriet", schreef een teleurgestelde volger. “Hij praatte slecht over Kanye toen hij een hoedje met MAGA (Make America Great Again, red.) droeg, en nu zit hij samen met hem in de studio? Flauw.” En een ander voegde eraan toe: “Weet je nog toen Snoop Dogg slecht praatte over Kanye? Nu zit hij hier in de studio en gedraagt hij zich als een groupie. Wat een clown."

