Krant uit Suffolk voor een dag Ed Sheeran Daily Times SDE

24 augustus 2019

08u30

Bron: ANP 0 Muziek Lezers van de Suffolkse krant East Anglian Daily Times moesten vrijdag twee keer kijken toen ze hun nieuwsblad uit de brievenbus haalden. De krant was namelijk eenmalig omgedoopt tot de Ed Sheeran Daily Times.

Voor het eerst in 145 jaar veranderde de krant van naam, ter ere van de vier shows die Ed Sheeran dit weekend in zijn thuisstad Ipswich in Suffolk geeft. Een redacteur van de krant verklaart de naamsverandering zo aan tv-zender ITV: “We zaten al lang te wachten op concerten in Suffolk. Het is ontzettend bijzonder om zijn reis van beginnend artiest tot een van de grootste muzikale sterren van de wereld te zien. Daarom wilden we iets bijzonders doen om deze concerten te vieren.”

Met die vier optredens in het Chantry Park sluit de muzikant zijn wereldtournee af. En Sheeran heeft enkele bijzondere dingen gepland voor zijn ‘thuiswedstrijd’. Zo nodigde hij enkele lokale onbekende acts uit als publieksopwarmer en spelen bekende namen als The Darkness, Lewis Capaldi en Passenger in zijn voorprogramma. Leerlingen van Eds oude middelbare school hebben gratis tickets gekregen voor een van de concerten.

Dat Ipswich trots is op haar beroemde zoon, is ook op een andere manier te merken. Momenteel loopt er in de stad een gratis tentoonstelling over de zanger, die werd samengesteld door Eds vader John. Naast de typische foto’s en gitaren vind je er ook enkele persoonlijke spullen van de roodharige zanger, zoals schoolrapporten en kindertekeningen.