Kraftwerk-oprichter Florian Schneider-Esleben gestorven

06 mei 2020

17u46

Bron: Metro/Billboard/Belga 13 Muziek Florian Schneider-Esleben, mede-oprichter van de legendarische Krautrockgroep Kraftwerk, is overleden. Dat heeft platenmaatschappij Sony woensdag in Berlijn bekendgemaakt, in naam van Ralf Hütter (73), ook een stichtend lid van Kraftwerk. Schneider-Esleben werd 73 en stierf aan kanker.

De samenwerking tussen Schneider en Hütter begon in 1968. In 1970 richtten ze de beroemde Kling-Klang-Studio op in Düsseldorf. Kraftwerk geldt als een van de pioniers van elektronische muziek. Schneider was een multi-instrumentalist en speelde onder meer synthesizer, vocoder, fluit en saxofoon. Hij is te horen op de baanbrekende Kraftwerk-albums ‘Autobahn’ (1974), ‘Radio-Activity’ (1975), ‘Trans Europa Express’ (1977), ‘Die Mensch-Maschine’ (1978) en ‘Tour De France’ (2003). Eind 2008 verliet de muzikant de groep om een solocarrière te beginnen.

In 2014 mocht Schneider alsnog een Grammy voor zijn levenswerk in ontvangst nemen.

Eigenlijk zou Kraftwerk deze zomer op tournee in Noord-Amerika gaan vanwege de 50ste verjaardag van de groep, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Het was producent Robert Goerl die als eerste met het nieuws naar buiten kwam. Hij postte op Facebook: “Oh nee, Florian Schneider, heb een goede reis." Ook producent Mark Reeder reageerde: “Vaarwel Florian. Je had een ongelofelijk impact op m’n leven. Mogen de neonlichten fel schijnen voor je.”