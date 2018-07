Kraantje Pappie zet vechterbazen te kakken: "Vechten is voor mietjes" Redactie

08 juli 2018

15u43

Bron: AD.nl 0 Muziek Kraantje Pappie heeft zaterdagavond een aantal vechtersbaasjes flink op hun plek gezet toen er een ruzie uitbrak. De rapper pauzeerde zijn show om de beveiliging erbij te roepen en zong vervolgens, met hulp van het publiek: "Vechten is voor mietjes."

De 32-jarige Nederlander stond gisteravond op het podium tijdens de Rijnweek, toen er onder de bezoekers een opstootje ontstond. Kraantje Pappie besloot daar op slimme wijze op in te spelen. "Stop, stop. Waar is de beveiliging? Ze staan daar te knokken! Is totaal niet nodig, jongens", probeerde hij de ruzie te sussen.



Omdat er nog geen beveiliging naar voren kwam, probeerde Kraantje Pappie de vechtpartij op een andere manier in de kiem te smoren. "Vechten is voor mietjes, vechten is voor mietjes", zong hij. En daar waren de toeschouwers het helemaal mee eens, want ook zij zongen luidkeels mee met het korte rijmpje. "Kijk, weet je wat het ding is...", vervolgde de rapper. "Als je niet tegen bier kunt, dan moet je gewoon niet drinken toch", sprak hij de ruziezoekers aan.



Liefde

Alex van der Zouwen, de echte naam van Kraantje Pappie, maakte ook nog even duidelijk dat hij dit soort akkefietjes niet tolereert tijdens zijn optredens. "Zoals ik al zei mensen, mijn naam is Kraantje Pappie en als wij aan het spelen zijn willen we alleen maar liefde in de lucht!"

