Koreaanse popgroep BTS verdwijnt tijdje van het toneel

13 augustus 2019

De zeven bandleden van de Koreaanse popgroep BTS zullen een tijdje van de radar verdwijnen en van een welverdiende vakantie genieten. Dat heeft het platenlabel van de groep zondag, na hun optreden in Seoel, bekendgemaakt.

"Voor de eerste keer sinds hun debuut krijgt BTS een officiële en langdurige periode om uit te rusten en bij te komen", meldt platenlabel Big Hit Entertainment zondag. "Het concert van vandaag zal dan ook het laatste optreden zijn voordat de bandleden zich opmaken voor hun vakantie.” Wat de zeven leden van de immens populaire K-popband tijdens hun vrije tijd gaan doen, is niet bekend. "Tijdens deze rustperiode komt iedereen op zijn eigen manier tot rust en laadt ieder bandlid zich op zijn eigen manier weer op. Ook kunnen zij dan, al is het maar voor even, genieten van een 'normaal' leven zoals elke andere twintiger dat kan", zegt het statement.

Waarschuwing

Fans die hopen dat ze de bandleden in hun vrije tijd tegenkomen en om een selfie of iets dergelijks zullen kunnen vragen, worden alvast gewaarschuwd. "Mocht je leden van BTS tegen komen tijdens hun vakantie, dan vragen we je om rekening te houden met hun behoefte om uit te rusten en van hun vrije tijd te genieten.” Hoe lang de band met vakantie gaat is niet bekend. Wel meldt het platenlabel dat de pauze niet het einde van de band betekent. "BTS zal opgefrist en opgeladen weer terugkomen."

Dat de jongens even nood hebben aan pauze, is niet zo vreemd. BTS is een van de meest succesvolle Koreaanse boysbands en is ook buiten Azië razend populair. In april waren de zangers en dansers als eerste K-popband ooit te gast in de legendarische Amerikaanse talkshow”Saturday night live”. De jongens hebben 16,5 miljoen volgers op Twitter en 9 miljoen likes op Facebook en hun video’s halen op YouTube meer dan honderd miljoen views. Daarmee schaart de act zich moeiteloos in het rijtje van wereldsterren als Beyoncé en Justin Bieber.