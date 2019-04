Koreaanse popgroep BTS rijgt records aan elkaar SD

15 april 2019

06u30

Bron: ANP 0 Muziek De Koreaanse popgroep BTS heeft als eerste Aziatische act de kaap van vijf miljard streams op Spotify overschreden. Dat laat het muziekplatform weten. Daarnaast doet ook ‘Boy With Luv’, het nieuwste nummer van BTS, het erg goed. De videoclip werd in de eerste 24 uur al meer dan 80 miljoen keer bekeken op YouTube, en ook dat is een record.

Goed nieuws voor de Koreaanse boyband BTS. De records blijven maar sneuvelen. Zo slaagden ze erin om als eerste Aziatische act meer dan vijf miljoen keer gestreamd te worden op Spotify. Dat is te danken aan een behoorlijk aanbod van zeventien albums, negen ep’s en verschillende singles. Vrijdag verscheen hun nieuwste album: ‘Map of the Soul: Persona’. De best beluisterde artiest op Spotify is trouwens Drake. De Canadees werd vorig jaar alleen al 8,2 miljard keer gestreamd.

Uit het nieuwste album van BTS verscheen ook een eerste single: ‘Boy With Luv’. De videoclip daarvan breekt momenteel potten op YouTube. In de eerste 24 uur werd de clip al meer dan 80 miljoen keer bekeken. Een record. Daarmee verslagen ze die andere K-popgroep, Blackpink, die het record amper een week op hun naam hadden staan dankzij het nummer ‘Kill This Love’. Zij konden in 24 uur 56,7 miljoen views verzamelen.

BTS brak nog twee andere records. ‘Boy With Luv’ kreeg de meeste likes (6,7 miljoen) én de meeste dislikes (200.000). Daarnaast verzamelde de video ook het snelst 100 miljoen views. Daar had de groep 37 uur en 37 minuten voor nodig. Ook dat record stond amper een week op de naam van Blackpink, maar zij hadden er iets meer dan twee dagen voor nodig.