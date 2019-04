Koreaanse 'Jommekes' bij invloedrijkste mensen ter wereld: K-popband BTS rijgt muziekrecords aan elkaar Jolien Boeckx

19 april 2019

00u00 7 Muziek Van vijf miljard streams op Spotify tot meer dan 80 miljoen YouTube-views binnen de 24 uur: de Zuid-Koreaanse boysband BTS vermorzelt het ene record na het ander. Gisteren werden de zeven gepolijste K-popzangers zelfs door het Amerikaanse 'Time Magazine' bestempeld tot de meest invloedrijke mensen ter wereld. Maar K-pop, wat is dat nu eigenlijk?

Geen zorgen als u het nog in Keulen hoort donderen bij de term K-pop - de afkorting van Koreaanse popmuziek. Het muziekgenre is momenteel vooral populair bij de jeugd. Toch is de kans groot dat u één van de bekendste K-popsongs perfect kan mee... brabbelen. We gaan terug naar 2012, toen de Zuid-Koreaan PSY ons allemaal met een ingebeelde lasso deed huppelen op een ietwat gekke beat: de zogenoemde 'Gangnam Style'. Zijn flitsende en strak gechoreografeerde videoclip haalde toen als eerste ooit 300 miljoen views op YouTube. En keek u vorig jaar nog naar de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, dan kreeg u daar ook al enkele K-popsongs te horen.

PSY zette de deur van de Koreaanse pop dus al op een kier in Europa en de VS, nu duwen bands als Blackpink, EXO en vooral BTS die verder open. Die laatste boysband werd opgericht in 2013 en bestaat uit zeven Zuid-Koreanen tussen 22 en 27 jaar, die er even piekfijn uitzien als hun danspasjes en videoclips. Bij de kapper vragen ze trouwens allemaal hetzelfde Jommekes-kapsel, maar dan wel in een andere kleur.

17 albums in 6 jaar

Als eerste Aziatische groep ooit heeft BTS deze week de kaap van vijf miljard streams op Spotify overschreden. Hun nieuwe single 'Boy with Luv', een samenwerking met de Amerikaanse zangeres Halsey, zorgde met 80 miljoen views binnen de 24 uur dan weer voor een YouTube-record. Dat is zelfs straffer dan 'Thank U, Next' van Ariana Grande, dat 'slechts' 60 miljoen keer werd aangeklikt. Gisteren zorgde het Amerikaanse 'Time Magazine' voor de ultieme bekroning, want BTS prijkt op hun lijst van 100 meest invloedrijke mensen ter wereld. Ze werkten dan ook al samen met enkele wereldsterren: met Ed Sheeran maakten ze 'Make It Right', Nicki Minaj was te horen op 'Idol' en The Chainsmokers werkten mee aan 'Best of Me'. In zes jaar bracht de groep ook al zeventien albums, negen ep's en haast ontelbare singles uit. Vorige week verscheen nog hun nieuwste album 'Map of the Soul: Persona'.

Afgewerkt product

Maar wat maakt K-popliedjes zo succesvol? Simpel. De vrolijke en catchy deuntjes krijg je moeilijk uit je hoofd. Toch gaan de teksten - meestal in het Koreaans, maar tussendoor in het Engels of het Japans - niet alleen over liefde, vriendschap en feesten, ze halen ook maatschappelijke onderwerpen als mentale gezondheid, LGBT-rechten, vrouwenemancipatie en persoonlijke onafhankelijkheid aan. Elk nummer komt bovendien als afgewerkt product met bijhorende danspasjes, outfits en een kleurrijke videoclip. En dat verkoopt. Zo stond de meidengroep Blackpink afgelopen weekend als eerste K-popband ooit op het Amerikaanse Coachella.

De K-popindustrie is ondertussen een business waar zo'n kleine 5 miljard euro mee gemoeid is in Azië. Een soort Disney-fabriek, zeg maar, want kinderen worden er vanaf hun 10 jaar door agentschappen klaargestoomd om het te schoppen tot popartiest. De trainingen zijn loodzwaar en duren tot 16 uur per dag. En daarbij komen nog bikkelharde lichaamsvereisten. Niet voor niks gaat deze industrie met veel plastische chirurgie gepaard om hét perfecte postergezichtje te krijgen. En net daar wringt het schoentje, want in het verleden pleegden al enkele K-popsterren zelfmoord omdat ze onder de druk bezweken of niet uit de monstercontracten konden ontsnappen.