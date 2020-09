Kool & The Gang-oprichter Ronald ‘Khalis’ Bell (68) overleden TDS

10 september 2020

10u33

Bron: ANP 4 Muziek Ronald ‘Khalis’ Bell, één van de mede-oprichters van de wereldberoemde band Kool & The Gang, is op 68-jarige leeftijd overleden in zijn huis op de Maagdeneilanden. Dat heeft zijn vrouw, en manager, Tia Sinclair Bell bekendgemaakt, meldt ‘Variety’.

‘Khalis’ was songwriter en producer van een paar van de grootste hits die de band heeft voortgebracht, waaronder ‘Celebration’ (1980) en ‘Cherish’ (1985). De exacte doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Bell was gedurende vijftig jaar de drijvende kracht achter Kool & The Gang en boekte wereldwijd succes met de band.

Kool & The Gang werd in 1964 opgericht door Bell en zijn broer Robert, samen met Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown en Ricky West. Hoewel de groep eerst nog een aantal andere namen bedacht voor de band, gingen ze uiteindelijk voor de naam Kool & The Gang. Hun karakteristieke geluid was een mix van jazz, soul en funk. De band won twee Grammy Awards en werkte muzikaal samen met Elton John, Kid Rock, The Roots en The Dave Matthews Band. Ook gingen ze op tournee met rocklegende Van Halen.

De muziek van Kool & The Gang werd onder meer gebruikt in de films ‘Rocky’, ‘Saturday Night Fever’ en ‘Pulp Fiction’. In 2015 werd de legendarische band geëerd met een ster op de Hollywood Walk of Fame.